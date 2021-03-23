Калуга, 23 марта 2021, 13:56 — REGNUM Катапульты сработали при запуске двигателей самолёта Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, в результате погибли трое военных. Об этом источник в силовых структурах Калужской области сообщил 23 марта.
В числе погибших — командир полка, находившийся на месте инструктора.
«На земле при запуске двигателей сработали катапульты», — пояснил источник ТАСС.
Ранее ИА REGNUM сообщало об аварийной посадке военного самолёта неподалёку от Калуги.
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