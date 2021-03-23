Москва, , 13:57 — REGNUM Компания Volkswagen представит на российском авторынке модель Polo в специальной версии Football Edition, которая приурочена к предстоящему чемпионату Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что уже начался прием заказов на новую версию Volkswagen Polo, а также объявлены цены на модель.

Так, «футбольная» версия Volkswagen Polo с 110-сильным двигателем и механической пятиступенчатой коробкой передач будет стоить 1 129 900 рублей. Версия с таким же двигателем, которая идёт в паре с шестискоростным «автоматом» обойдётся за 1 179 900 рублей.

Кроме того, автопроизводитель предлагает более мощную комплектацию Polo Football Edition 125-сильным мотором и семиступенчатой автоматической трансмиссией. Цена на такой автомобиль составит 1 227 900 рублей.

Volkswagen Polo Football Edition создан на основе популярной комплектации Status.

Ранее стало известно, что Volkswagen представит в России новую версию лифтбека Polo для фанатов футбола. Клиенты получат вместе с машиной рюкзак, шарф болельщика, грим и игрушечного медведя в образе фаната.

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