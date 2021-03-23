Москва, , 13:54 — REGNUM В 2021 году лето в России ожидается в большинстве регионов теплое, а на юге страны оно может быть засушливым. Об этом 23 марта сообщил во время онлайн-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны. <…> В июне жаркая погода, класс выше нормы, прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии», — сказал он.

Также синоптик уточнил, что жаркая погода в июле нынешнего года ожидается в северо-востоке части европейской России, на Урале и Западной Сибири, а в августе будет жарко на западе европейской части страны, а также на Таймыре, Ямале и в Забайкалье.

При этом Вильфанд отметил, что в течение всего лета в южной части европейской России прогнозируется дефицит осадков, а июне текущего года засушливая погода будет наблюдаться на севере Красноярского края.

Кроме того, он добавил, что в июле меньшее по сравнению с климатической нормой количество осадков выпадет в Иркутской области и на юго-западе Сибири, а в август прогнозируется засушливым в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что автомобилистам из Москвы не следует спешить с заменой зимней резины на летнюю.