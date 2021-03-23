Минск, , 13:49 — REGNUM «Зеленский — марионетка США» и «Даёшь честные выборы в США» — с такими плакатами граждане Белоруссии пикетировали 23 марта дипломатические миссии Украины и США в Минске. Они выразили недовольство вмешательством политиков этих стран во внутренние дела Белоруссии.

Тем временем: Советник Госдепа США обсудил с Макеем отношения Минска и Вашингтона

Каждый пикет насчитывал до полусотни участников, пришедших утром к зданиям посольств с государственными флагами Белоруссии и самодельными плакатами разных форматов. Наиболее представительной и яркой стала акция у украинского посольства.

Пикеты были организованы госструктурами Белоруссии и представлены как общественные. Сотрудники посольств приняли послания собранных пикетчиков.

Минская милиция не препятствовала выражению недовольства политикой Вашингтона и Киева. Правозащитники не сообщают о задержаниях участников таких протестных акций.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии