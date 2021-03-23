Рига, , 13:48 — REGNUM Прошло только два месяца 2021 года, а бюджетные средства, выделенные правительством Латвии на непредвиденные расходы, уже израсходованы. Об этом экономист Дмитрий Смирнов сообщил порталуmklat.lv.

Согласно решению правительства, в связи с эпидемией коронавируса семьям выделено единовременной помощи по 500 евро на каждого ребенка, а предпринимателям — дополнительная помощь в размере нескольких тысяч евро.

«Надо отметить, щедрая поддержка населения стала общемировой тенденцией и деньги направо и налево раздают многие страны», — напомнил экономист.

По его расчетам, в итоге дефицит бюджета Латвии в 2021 году с запланированных 1,2 миллиарда евро, или 3,9% от ВВП, может вырасти до 2,9 миллиарда евро, или 9,4% от ВВП. Смирнов отметил, что дополнительные расходы официальная Рига надеется компенсировать в Брюсселе: «Пока Еврокомиссия дает добро, государство продолжает тратить деньги».

Ранее решение правительства о непредвиденных расходах подверг критике Банка Латвии.