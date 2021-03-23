Москва, , 13:47 — REGNUM Потепление свыше 15 градусов ожидается в Москве и Подмосковье во второй половине апреля, сообщил 23 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Если речь идет о действительно тёплой погоде, когда температура превышает 15 градусов, это наступает по климату во второй половине апреля», — сказал он.

По словам Вильфанда, в 2021 году можно ожидать тепло именно в этот период. При этом в целом температура в Центральном федеральном округе (ЦФО) в апреле ожидается выше климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобилистам Москвы пока не следует спешить менять зимнюю резину на летнюю.