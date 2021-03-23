Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Администрация Приморского района Санкт-Петербурга приняла решение отозвать все туристические группы районного подросткового клуба «Скиф» из Хибин (Мурманская область) после того, как в результате схода лавины в Оленегорском районе Заполярья погибла воспитанница клуба, 12-летняя Анастасия К., ученица 6 класса одной из школ Приморского района. Глава района Николай Цед высказал официальные соболезнования семье погибшей школьницы и пообещал оказать помощь.

Как сообщили 23 марта в пресс-службе районной администрации, в Хибинах в лыжных походах сейчас находятся восемь групп от клуба «Скиф», работающего на базе Дома детского творчества (ДДТ) Приморского района. «Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь — в опорные точки для отправки обратно в Санкт‑Петербург», — отметили в пресс-службе.

Со всеми группами клуба «Скиф», находящимися в Хибинах, поддерживается связь. В связи с трагедией детям и взрослым будет оказана необходимая психологическая помощь. Также помощь будет оказана семье погибшего ребёнка.

«Я выражаю глубокие соболезнования семье погибшей школьницы. Это настоящая трагедия для всех нас. Администрацией и следственными органами будет проведена тщательная проверка не только этого похода, но и дополнительные проверки всех предстоящих экспедиций турклуба. Все мероприятия с участием детей должны отвечать строжайшим требованиям безопасности», — заявил глава Приморского района Николай Цед.

Напомним, органами СКР по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в», ч. 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

В свою очередь администрация Приморского района начала проверку документов в ГБУДО ДДТ, по которым была организована поездка тургруппы с участием несовершеннолетних детей в Мурманскую область. Уже подтверждено наличие приказов и положения о мероприятии. Турпоход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в ГУ МЧС по Мурманской области. Маршрутный лист был выдан, все участники застрахованы, прошли инструктажи по технике безопасности.

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Напомним, 22 марта в Мурманской области в районе станции Имандра туристическая группа из Петербурга попала под сход «снежного козырька». В результате обрушения снежных масс засыпало девочку, которая уже третий раз была в походе в Хибинах. Ее удалось найти живой до прибытия спасателей, ей оказывали первую помощь в течение нескольких часов до прибытия врачей. Однако прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.

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