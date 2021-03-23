Москва, , 13:48 — REGNUM Фигура Владимира Путина — это гарантия суверенитета, политической стабильности и гражданских свобод. Поэтому фактор здоровья президента России трудно переоценить, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Можно сколько угодно дискутировать о роли личности в истории, но современную Россию, то есть успешную суверенную капиталистическую страну, создал на руинах СССР именно Владимир Путин.

Ситуация в экономике, прежде всего, с безработицей зависит от скорости снятия ограничений, а она в свою очередь от скорости вакцинирования. В России вакцинация в государственных клиниках бесплатная, в частных стоит около 1800 руб., что вполне доступно. Однако скорость вакцинации оставляет желать лучшего.

В интернете, в социальных сетях по-прежнему много хейтеров российской вакцины или просто Covid-диссидентов, которые верят во всемирный заговор олигархов с целью с помощью прививки «чипировать человечество» и, прежде всего, российских граждан.

Душевнобольных людей и просто излишне впечатлительных намного больше, чем кажется на первый взгляд. Президент России своим примером покажет российскому обществу всю важность и необходимость вакцинации.

Российская вакцина зарекомендовала себя лучше аналогов. Прежде всего, это касается побочных эффектов. Экспортная выручка от российской вакцины оцеивается в $30−40 млрд, что примерно равно годовой выручке Газпрома на европейском рынке.

Для сравнения: весь не сырьевой экспорт Российской Федерации за прошлый год составил $161 млрд, то есть у России есть все шансы увеличить его за счет вакцины на 25%. Это очень неплохо для торгового и платежного баланса и, конечно, курса рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил о намерении 23 марта привиться от коронавируса. Каким препаратом, не уточняется, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это может быть одна из трех отечественных разработок.

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