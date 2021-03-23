Чебоксары, , 13:46 — REGNUM В Чувашии завершено расследование в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняются в истязании семилетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Перед судом предстанет житель Ядрина. Следствие полагает, что в декабре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссор с семилетней дочерью неоднократно наносил ей побои. Причастность мужчины к инкриминируемым преступлениям подтверждается, в частности, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевшей и свидетелей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетней»). Дело передано в суд.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время девочка вместе с матерью проживают отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноармейском районе Чувашии вынесен приговор 22-летней девушке, которая бросила своего шестимесячного сына в доме брата и уехала на несколько дней. Ей назначено 300 часов обязательных работ.

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