Калуга, , 13:47 — REGNUM Под Калугой военный самолет совершил аварийное приземление. Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Также источник подчеркнул, что на данный момент он не располагает сведениями о судьбе экипажа самолета после совершения им аварийной посадки.

При этом указывается, что в настоящее время пока нет подтверждения информации о данном происшествии из официальных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Тайване произошло столкновение двух истребителей F-5E.