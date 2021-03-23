Махачкала, , 13:45 — REGNUM Дагестан впервые в 2021 году станет участником акции «Ночь театров». Во Всемирный день театра 27 марта в республике пройдет показ спектаклей 12 театральных коллективов, сообщили 23 марта в министерстве культуры региона.

Первая в истории региона «Ночь театров» обещает стать значимым событием в культурной жизни Дагестана. Помимо спектаклей, жители и гости региона смогут посетить мастер-классы, мини-концерты с участием ведущих музыкальных коллективов Дагестана, поучаствовать в викторинах и творческих встречах.

При этом все мероприятия, запланированные на эту ночь, будут проводиться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В условиях угрозы распространения коронавируса заполняемость залов не будет превышать 50%.