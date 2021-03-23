Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством РФ.

Порядок формирования и ведения указанного перечня должен утверждаться правительством. Предоставление нового социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги предусматривается в сумме фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами.

Законопроект был доработан ко второму чтению. На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом.

Сейчас налоговый вычет можно получить при покупке лекарств, трат на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование.

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