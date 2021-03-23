Москва, , 13:45 — REGNUM Использование нацистской символики в России запрещено, заявил 23 марта пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, в курсе ли он публикаций об использовании нацистской символики в оформлении плаката в одном из отделений полиции в Санкт-Петербурге. Он отметил, что не может знать, «что именно висит в отделении полиции».

«Использование нацистской символики запрещено и преследуется в нашей стране по закону», — сказал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в одном из отделений полиции в Петербурге был обнаружен информационный листок, для оформления которого якобы была использована измененная версия нацистской символики.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе суд в Калмыкии оштрафовал жителя республики, который в социальной сети «Вконтакте» разместил фотографию с изображением нацистской символики.

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