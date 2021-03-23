Москва, , 13:50 — REGNUM Средства массовой информации узнают об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, если президент РФ Владимир Путин примет такое решение. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 23 марта журналистам.

«Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем», — пообещал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле против губернатора Белозерцева фигурируют ещё пять человек, в том числе глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и его супруга Евгения. Фигурантов подозревают в даче, посредничестве или получении взятки. Следствие полагает, что Белозерцев получил деньги и ценности на более чем 31 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения. Главу Пензенской области поместили под стражу до 20 мая.

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