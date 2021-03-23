Вашингтон, 23 марта 2021, 13:43 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала 22 марта, что приграничные объекты содержания под стражей мигрантов «не предназначены для детей», сообщает New York Post.
С таким заявлением Псаки выступила на брифинге Белого дома для прессы, на котором был поднят вопрос обо все большем числе несовершеннолетних мигрантов, пересекающих границу США и Мексики без сопровождения родителей. Накануне в западных СМИ появились фотографии из этих центров содержания. В частности, на них можно увидеть, как подростки и другие мигранты расположены на полу на матрасах, а отведенные им места ограждены от остальных пластиковой пленкой.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена разрешила всем детям без сопровождения родителей, незаконно пересекающим границу США и Мексики, оставаться в стране хотя бы временно.