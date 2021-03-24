Президент России Владимир Путин 23 марта провёл встречу с главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным. Она посвящена итогам работы СП в 2020 году. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию об этом событии. Читайте также: Путин обсудит с Кудриным работу Счётной палаты

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин и Владимир Путин

13:42 23.03.2021 Встреча Путина и Кудрина началась. Глава Счётной палаты сообщил что в 2020-м году провели 334 проверки.

13:42 23.03.2021 В прошедшем году более чем на треть, снизилось число выездных проверок Счетной палаты, на которых фиксируется основная масса нарушений. В связи с этим в 2020 году мы выявили меньше нарушений, чем годом ранее — Кудрин.

13:43 23.03.2021 При этом, напротив, значительно вырос объем средств, возвращенных в бюджет по результатам нашей работы в 2020 году и в предыдущие годы. Также выросло и число проведенных Счетной палатой экспертиз нормативных правовых актов, количество которых заметно увеличилось вследствие пандемии — Кудрин.

13:44 23.03.2021 В 2020 году направлением проведено 11 контрольных (в том числе 6 — в рамках контроля исполнения бюджета) и 7 экспертно-аналитических мероприятий. В сфере здравоохранения особое внимание было уделено аудиту первичного звена здравоохранения, системы ОМС и лекарственного обеспечения. В ходе проведенных проверок был отмечен ряд проблем, свидетельствующих о недостаточной доступности медицинской помощи.

13:44 23.03.2021 Так, анализ развития материально-технической базы поликлиник выявил неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий, в которых они располагаются, а также недостаточную укомплектованность медицинскими кадрами.

13:45 23.03.2021 Учитывая важность эффективной работы первичного звена здравоохранения, Счетная палата в 2021 году продолжит аудит данной проблематики в рамках анализа расходования средств на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018—2020 годах и истекшем периоде 2021 года.

13:45 23.03.2021 Вернули в бюджет 11 миллиардов рублей, несмотря на пандемию — Кудрин.

13:45 23.03.2021 1374 заключения сделали по поводу качества нормативных актов.

13:47 23.03.2021 При декларировании товаров мы выявили, что недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности.

13:47 23.03.2021 Системные выводы по Северному Кавказу.

13:48 23.03.2021 Счетная палата по итогам анализа пришла к выводу, что система государственного управления в России в целом способствует реализации Повестки ЦУР. Однако есть ряд проблем, которые необходимо решить. Так, по 25% показателей ЦУР (58 из 232) не определено ответственное министерство или ведомство, также не определен координирующий орган, отвечающий за комплексное внедрение Повестки устойчивого развития в России.

13:50 23.03.2021 Особое внимание было уделено реализации нацпроекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов.

13:50 23.03.2021 В сфере лесного хозяйства основное внимание было уделено реализации ФП «Сохранение лесов». В частности, Счетная палата провела анализ расходования средств, направленных в рамках проекта на оснащение регионов лесопожарной техникой. Всего в 2019—2020 годах на эти цели было выделено 9,6 млрд рублей.

13:50 23.03.2021 На эти средства регионы смогли приобрести свыше 18 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. Однако, по мнению Счетной палаты, эти меры не гарантируют кардинального решения проблемы лесных пожаров. Здесь нужен комплексный подход, который помимо технической составляющей будет учитывать целый ряд факторов, в том числе кадрово-организационные вопросы — Кудрин.

13:51 23.03.2021 Путин поинтересовался планами. Кудрин сообщил, что будет проведено около 400 проверок.

13:52 23.03.2021 Государственная дума и Совет Федерации сделали 57 запросов на проведение проверок в 2022-м году.

13:53 23.03.2021 Счётная палата использует математическое моделирование для определения возможных путей и параметров для борьбы с бедностью.

13:55 23.03.2021 Конечно, есть и наиболее знаковые, известные проверки. Прежде всего, мы проверяли качество корпоративного управления в государственных компаниях, в государственных АО и в государственных так называемых ФГУПах (федеральных государственных унитарных предприятиях) — Кудрин.

13:55 23.03.2021 Мы выявили отсутствие единой базы данных по этим предприятиям, то есть у государства в разных системах, ФНС были разные данные. Правительство, кстати, оперативно собралось и оперативно объединило все усилия для того, чтобы иметь реальную картину того, что происходит — Кудрин.

13:57 23.03.2021 Кудрин: «Мы провели оценку федерального проекта «Оздоровление Волги и экологическая реабилитация водных объектов». В этой программе, в этом федеральном проекте участвует 16 субъектов из 38, которые выходят на Волгу, то есть не все, к сожалению, участвуют в этой программе, мы обращали на это внимание. Из 78 прошедших реабилитацию водоёмов только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удаётся восстановить полностью достаточно нужные источники».

13:58 23.03.2021 Путин поинтересовался реакцией на эти проверки.

13:59 23.03.2021 Кудрин сказал, что правительство реагирует достаточно активно, нельзя пожаловаться, что внимания мало. «Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», — Кудрин.

14:00 23.03.2021 В 2020 году СП проверила 1831 очистное сооружение и выявила отсутствие счётчиков по учёту загрязнённости.

14:01 23.03.2021 Кудрин: «Например, по воспроизводству минерально-сырьевой базы изучили запасы, насколько они обновляются. С целью повысить инвестиционную привлекательность добывающей деятельности предложили (это относится, кстати, к таким приоритетным рекомендациям) раскрыть целый ряд запасов, которые давно уже в мире не являются нигде секретом». По словам главы СП, правительство приняло такие решения. Часть запасов рассекречены, что повысит инвестиционную привлекательность в этой сфере.

14:03 23.03.2021 Одним из наиболее значимых мероприятий 2020 года стала оценка качества управления организациями с госучастием. В рамках этой работы была детально проанализирована деятельность 125 АО с госучастием и 24 ФГУП, что позволило комплексно рассмотреть вопросы корпоративного управления.

14:04 23.03.2021 Важнейший проект направления — комплексный анализ функционирования контрактной системы страны, поскольку удельный вес государственных и корпоративных закупок в последние годы составляет около 30% ВВП.

14:04 23.03.2021 Одной из приоритетных тем в рамках анализа мер господдержки возникающих высокотехнологичных секторов в 2020 году стало изучение механизмов венчурного и прямого инвестирования.

14:05 23.03.2021 Счетная палата пришла к выводу, что существенной положительной динамики в развитии венчурного рынка по ряду характеристик пока не произошло. И это несмотря на проделанную правительством РФ работу по его развитию за последние 15 лет.

14:05 23.03.2021 Так, по доле венчурных инвестиций в процентах к ВВП (0,007%) Россия в 11 раз уступает среднему показателю по странам ОЭСР, а по объему — в 43 раза.

14:09 23.03.2021 Кудрин вновь отметил о нарушениях в Роскосмосе: «К сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств».

14:11 23.03.2021 Важный проект 2020 года — анализ формирования показателя для оценки достижения национальной цели по ускорению технологического развития. Он показал, что применяемый Росстатом подход к расчету показателя удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, не позволяет оценить реальную долю технологичных предприятий.

14:11 23.03.2021 Отвечая на вопрос президента о намерениях СП, Кудрин пообещал увеличить аналитические проверки, которые выявляют системные проблемы. «Мы утвердили новый стандарт так называемого стратегического аудита, который шаг за шагом строго по нормативам должен выявлять эти системные проблемы», — пояснил глава Счётной палаты.

14:12 23.03.2021 В частности, Счетная палата обратила внимание на неоднозначные критерии отбора организаций для расчета показателя. Отмечен крайне низкий охват организаций, у которых запрашивается статистическая информация, — всего 50 тысяч, в то время как в реестре ФНС по окончании 2017 года числилось 284 тыс. организаций по обследуемым видам деятельности

14:14 23.03.2021 Очередной анализ в сфере аудита регионального развития и ЖКХ показал, что, несмотря на меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, ситуация в сфере ОНС кардинально не меняется: количество «брошенных объектов» и «долгостроя» не сокращается, предупредить появление новых проблемных объектов также не удается.

14:15 23.03.2021 Одним из наиболее резонансных мероприятий 2020 года стала проверка деятельности ПФР по организации индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования и соблюдению прав застрахованных лиц в 2017—2019 годах.

14:15 23.03.2021 Проверка выявила различные недостатки при начислении пенсий, в том числе необоснованные отказы в назначении пенсии, просрочки перерасчета и индексации страховой пенсии и ряд других недочетов, которые в итоге привели к нарушению пенсионных прав граждан.

14:16 23.03.2021 Из проверенных пенсий 1 061 гражданина ошибки выявлены в 171 случае (16,1%).

14:18 23.03.2021 В ходе проверки пенсионерам были выплачены недополученные средства в размере около 3 млн рублей. Причины нарушений — недостатки в организации работы территориальных органов ПФР, отсутствие должного контроля и ошибки в работе программных продуктов.

14:18 23.03.2021 Приоритетом работы направления в 2020 году стали проблемные вопросы дорожной отрасли и транспортной инфраструктуры.

14:19 23.03.2021 Основное внимание СП было направлено на вопросы развития дорожной сети.

14:19 23.03.2021 Всего в 2020 году по этой проблематике проведено шесть тематических мероприятий, в том числе проверка эффективности применения концессионных соглашений при строительстве двух трасс — «Новый выход на МКАД», «М-11», а также Центральной кольцевой автодороги.

14:20 23.03.2021 Счетная палата по итогам анализа пришла к выводу, что система государственного управления в России в целом способствует реализации Повестки ЦУР. Однако есть ряд проблем, которые необходимо решить.

14:21 23.03.2021 Так, по 25% показателей ЦУР (58 из 232) не определено ответственное министерство или ведомство, также не определен координирующий орган, отвечающий за комплексное внедрение повестки устойчивого развития в России.

14:23 23.03.2021 В 2020 году Счетная палата открыла на своем сайте страницы, посвященные объектам проверки — главным распорядителям бюджетных средств, включая федеральные органы исполнительной власти.

14:23 23.03.2021 Рекомендации счётной палаты по направлениям аудита. Цитата ach.gov.ru.

14:24 23.03.2021 По рассмотренным материалам 2020 года было возбуждено 15 уголовных дел, еще 17 — по материалам, направленным Счетной палатой в предыдущие годы.

14:24 23.03.2021 В 2021 году Счетная палата России запустит открытую базу рекомендаций по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с возможностью фильтрации по каждому ведомству.

14:24 23.03.2021 52 материала направила Счетная палата в 2020 году в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру по итогам своих проверок.

14:25 23.03.2021 Следственным комитетом России (15) и МВД России (23) также проводятся проверки по 38 материалам контрольного ведомства.

14:30 23.03.2021 В 2020 году в Счетную палату поступило 3 128 обращений граждан (для сравнения, в 2019 — 2 939 обращений, в 2018 — 3 865).

14:32 23.03.2021 В 2021 году множество мероприятий Счётной палаты России посвящены оценке расходования средств федерального бюджета: 98 в рамках последующего контроля, 29 по оперативному анализу и 93 по предварительному аудиту формирования федерального бюджета.

14:42 23.03.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. kremlin.ru.

14:48 23.03.2021 Правительство России урегулировало ситуацию со стимулирующими выплатами врачам за оказание помощи пациентам с коронавирусом. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Читайте также: Кудрин заявил об урегулировании ситуации с выплатами врачам

15:56 23.03.2021 Нарушения в Роскосмосе, о которых в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным говорил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, касались порядка оформления документов и отчётов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. «Проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера», — говорится в сообщении ведомства. Читайте также: Роскосмос заявил об устранении выявленных Счётной палатой нарушений

16:53 23.03.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Цитата из видео. kremlin.ru

18:06 23.03.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с Алексеем Кудриным. Цитата из видео. kremlin.ru.

19:49 23.03.2021 Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Источник: kremlin.ru

21:19 23.03.2021 «В сфере аудита финрынков и госдолга в 2020 году Счетная палата провела 17 контрольных, в том числе 10 — в рамках контроля исполнения бюджета, и 6 экспертно-аналитических мероприятий <…> По итогам проверок выявлено 72 нарушения на общую сумму 12,410 млрд рублей. После контрольных мероприятий возвращено 8,943 млрд рублей», — пресс-служба Счетной палаты РФ отчиталась об итогах работы за год.

22:42 23.03.2021 Здание Счётной палаты Российской Федерации (cc) Тара-Амингу

07:12 Напомним, рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным состоялась 23 марта в очном формате. Обсуждались результаты работы контрольного ведомства за 2020 год.

08:41 По словам Алексея Кудрина, прошлый год был сложным из-за пандемии.

09:10 Кудрин подчеркнул, что Счётная палата в пик пандемии не теряла времени зря: «Мы обновили стандарты, провели обучение инспекторов, проводили аналитическую обработку ранее полученных результатов и тоже получили определённые выводы».