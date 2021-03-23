Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о праве президента РФ Владимира Путина претендовать еще на два президентских срока, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Законопроект вносит поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации» 2003 года. В частности, меняется текст статьи 5.1, в которой говорится об ограничении числа президентских сроков.

Поправки также приводят избирательное законодательство в соответствие с новыми положениями Конституции.

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