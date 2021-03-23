Сеул, , 13:43 — REGNUM В Южной Корее выявлено почти 300 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом 23 марта сообщает DongA Science со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, с октября 2020 года в Южной Корее подтверждено 288 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Среди них 178 случаев заражения «британским» штаммом, 28 случаев — «южноафриканским» штаммом, семь случаев — «бразильским» штаммом. Ещё 75 случаев заражения приходятся на другие штаммы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 346 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 99 421.

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