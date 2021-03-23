Ташкент, 23 марта 2021, 13:40 — REGNUM Специальные подразделения вооруженных сил Узбекистана и Турции приступили к совместным военным учениям на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства обороны.
Совместные тактико-специальные учения были открыты 22 марта на полигоне «Термез». До 27 марта военнослужащие отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую полосу препятствий, проведут стрельбы и отработают навыки выживания в экстремальных условиях.
Напомним, в октябре 2020 года между Узбекистаном и Турцией подписано соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, а также соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.