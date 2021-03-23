Киев, , 13:46 — REGNUM Неизвестный сообщил о минировании территории у здания Верховной рады Украины, а также потребовал «выкуп». Письмо с таким содержанием пришло на электронный адрес Национальной полиции Киева, сообщило 23 марта издание Strana.ua.

«Сегодня утром я заложил возле здания Верховной рады самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. Собираюсь взорвать его с целью убийства депутата Верховной рады», — сказано в сообщении.

Злоумышленник потребовал 10 млн гривен наличными (более 360 тыс. долларов — прим. ИА REGNUM), а также призвал не пытаться его задержать, добавив, что у него есть заложник.

В издании отметили, что эвакуация парламента не проводилась, полицейские и кинологи обыскали прилегающую территорию, но ничего не нашли.

Заведено уголовное дело по статье «Заведомо неправдивое сообщение о взрыве», ведутся поиски преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный сообщил о минировании территории возле одного из административных зданий правительственного квартала в Киеве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве «заминировали» территорию возле административного здания