Москва, , 13:39 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 23 марта журналистам.

Представитель Кремля отметил, что о подобных решениях ему неизвестно. Ранее источники газеты «Коммерсантъ» отметили снижение вероятности сценария, при котором Путин возглавит список «Единой России» на парламентских выборах.

«Пока таких решений президентом не принималось», — сказал Песков.

Эксперты вместе с тем предположили, что Путин может возглавить партийный список при определённых обстоятельствах, например, если экономика РФ столкнётся с серьёзными проблемами.

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