Владикавказ, , 13:36 — REGNUM В Северной Осетии трагически оборвалась жизнь двухкратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Алана Хадзиева. Его убили в драке в одном из ресторанов в городе Моздоке.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по региону. Неизвестный в ходе драки нанес удар ножом двоим посетителям, в том числе и Хадзиеву. В результате получения колото-резаных ранений чемпион скончался.

По словам президента ММА в РСО-Алании Ибрагима Тибилова, спортсмен приехал в республику, чтобы обвенчаться с супругой. Он должен был сразу после этого вернуться в Москву для подготовки к предстоящему бою. Однако друзья пригласили его в ресторан, в котором и случилась трагедия.

«Началась потасовка. Он получил удар в сердце, разнимая драку», — приводит слова Тибилова РИА Новости.