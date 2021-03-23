Кемерово, , 13:36 — REGNUM Численность медведей в Кемеровской области, по данным учета 2020 года, составляет 3040 особей. Наибольшая численность зафиксирована в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах. Об этом сообщает департамент по охране объектов животного мира региона.

В департаменте подчеркнули, что совсем скоро медведи выйдут из спячки.

«Медведи, только вышедшие из спячки, как правило, голодны, поэтому любителям охоты или прогулок по лесу важно соблюдать правила предосторожности, — напомнили в департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса. — Находясь в лесу, старайтесь громче разговаривать и шуметь, а при встрече не приближайтесь к медведю, не убегайте и не делайте резких движений. После того как медведь уйдёт, также необходимо покинуть место встречи».

Если же встреча произошла вблизи населённого пункта, кузбассовцев просят сообщить об этом в департамент или государственному инспектору департамента на территории того района или округа, где было замечено животное.