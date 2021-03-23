Москва, , 13:34 — REGNUM Политика правительства России по продолжению регулирования цен на основные продукты питания оправданна тем, что обстоятельства, под воздействием которых принимались решения по ограничению роста цен на сахар и масло, пока не исчезли, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Изначально было понятно, что для изменения политики регулирования цен на сахар, масло и другие социально значимые продукты в сторону снятия ограничений необходимо, чтобы была чёткая ясность ситуации с пандемией не только в России, но и во внешней глобальной среде.

Можно ожидать, что правительство РФ будет придерживаться политики сдерживания цен на сахар и масло до начала осени 2021 года.

После чего могут быть внесены определенные изменения в эту политику в зависимости от величины нового урожая и ситуации с пандемией в глобальном пространстве.

Снятие ограничений повысит активность спекулятивно настроенных участников этого рынка и приведет к значительному росту цен на сахар и масло», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию в России цен на сахар и масло.

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