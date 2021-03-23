Каракас, , 13:30 — REGNUM Около 94 тысяч сотрудников сил безопасности Венесуэлы размещены по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение карантина, введенного в связи с увеличением числа случаев COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Сотрудники министерства внутренних дел Венесуэлы контролируют соблюдение ограничительных мер, принятых для остановки распространения штамма P1 коронавируса SARS-CoV-2, первоначально обнаруженного в Бразилии.

В надзоре участвуют сотрудники Боливарианской национальной полиции, сотрудники муниципальных полицейских органов, сотрудники службы уголовных расследований, а также представители системы чрезвычайного реагирования в координации с министерством здравоохранения.

Точно так же они поддерживают взаимодействие со Стратегическим оперативным командованием Боливарианских национальных вооруженных сил, чтобы гарантировать соблюдение стандартов биобезопасности, установленных в течение двух недель строгого карантина.

В этом случае услуги населению могут быть предоставлены только социально-экономическими секторами, связанными с производством, распределением и сбытом продуктов питания и медикаментов, в дополнение к жизненно важным государственным услугам в целях сокращения передвижения персонала.

Все маршруты междугороднего общественного транспорта, а также внутренние рейсы, также были приостановлены до 4 апреля, учитывая устойчивый рост случаев заболевания COVID-19 в последние недели.