Токио, , 13:32 — REGNUM В сети обнародованы снимки серийной версии спорткара Nissan 400Z. Фотографии автомобиля размещены на портале Motortrend.

Серийная версия спорткара Nissan 400Z Motortrend

Новинка не сильно отличается от концепт-кара Proto Z, который был представлен в начале осени прошлого года. Все внешние отличия заключаются лишь в небольшом спойлере на крышке багажника.

Спорткар создан в стиле первого Datsun 240Z (S30), который сошёл с заводского конвейера в 1969 году. При этом горизонтальные фонари сзади выполнены в стиле модели 300ZX (Z32), которая была представлена в 1989 году.

Под капотом 400Z будет функционировать трёхлитровый мотор V6 мощностью 450 л. с. Вес автомобиля равен 1475 кг.

Дата начала продаж и цены на авто пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что рестайлинговый кроссовер Nissan X-Trail будет оснащён модернизированным турбированным движком VC-Turbo с переменной степенью сжатия.

Пиковый крутящий момент мотора составит 300 Нм.

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