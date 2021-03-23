Токио, 23 марта 2021, 13:32 — REGNUM В сети обнародованы снимки серийной версии спорткара Nissan 400Z. Фотографии автомобиля размещены на портале Motortrend.

Серийная версия спорткара Nissan 400Z
Серийная версия спорткара Nissan 400Z
Motortrend

Новинка не сильно отличается от концепт-кара Proto Z, который был представлен в начале осени прошлого года. Все внешние отличия заключаются лишь в небольшом спойлере на крышке багажника.

Спорткар создан в стиле первого Datsun 240Z (S30), который сошёл с заводского конвейера в 1969 году. При этом горизонтальные фонари сзади выполнены в стиле модели 300ZX (Z32), которая была представлена в 1989 году.

Под капотом 400Z будет функционировать трёхлитровый мотор V6 мощностью 450 л. с. Вес автомобиля равен 1475 кг.

Дата начала продаж и цены на авто пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что рестайлинговый кроссовер Nissan X-Trail будет оснащён модернизированным турбированным движком VC-Turbo с переменной степенью сжатия.

Пиковый крутящий момент мотора составит 300 Нм.

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