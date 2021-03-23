Обнародованы снимки спорткара Nissan 400Z
Токио, 23 марта, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки серийной версии спорткара Nissan 400Z. Фотографии автомобиля размещены на портале Motortrend.
Новинка не сильно отличается от концепт-кара Proto Z, который был представлен в начале осени прошлого года. Все внешние отличия заключаются лишь в небольшом спойлере на крышке багажника.
Спорткар создан в стиле первого Datsun 240Z (S30), который сошёл с заводского конвейера в 1969 году. При этом горизонтальные фонари сзади выполнены в стиле модели 300ZX (Z32), которая была представлена в 1989 году.
Под капотом 400Z будет функционировать трёхлитровый мотор V6 мощностью 450 л. с. Вес автомобиля равен 1475 кг.
Дата начала продаж и цены на авто пока не сообщаются.
Ранее стало известно, что рестайлинговый кроссовер Nissan X-Trail будет оснащён модернизированным турбированным движком VC-Turbo с переменной степенью сжатия.
Пиковый крутящий момент мотора составит 300 Нм.
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