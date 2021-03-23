Киев, , 13:35 — REGNUM На Украине не открывали новые уголовные дела в отношении бизнесмена Игоря Коломойского после введения против него американских санкций. Об этом сказано в официальном ответе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), оказавшемся в распоряжении журналистов издания Strana.ua.

Журналисты издания напомнили, что 5 марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что в отношении Коломойского введены санкции, ему и его ближайшим родственникам запретили въезд в Штаты.

«Детективами Национального бюро на основании заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена от 05.03.2021 не вносились в Единый реестр досудебных расследований сведения о регистрации уголовных производств, и не осуществлялось сообщение о подозрении… Коломойскому И.В. и членам его семьи», — сказано в документе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские санкции против Коломойского помогут вернуть на Украину средства, выведенные за её пределы.

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