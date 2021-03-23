Москва, 23 марта, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Можно надеяться, чтонедальновидной оглядки на ЕС в нашей внешней политикебольшене будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 марта, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что «с Евросоюзом как с организацией» у России нет отношений, поскольку «вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». При этомРоссия будет готова к наращиванию взаимодействия с ЕС, если вБрюсселе «сочтутцелесообразным» устранить аномалию в двусторонних отношениях, добавил он.

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« Заявление Сергея Лаврова об уничтожении Европейским союзом отношений с Россией вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, реалистичная оценка — это необходимая отправная точка для реалистичной политики. С другой, — возникает вопрос, почему политика России в отношении ЕС была нереалистичной ранее.

Оставим в стороне 1990-е годы, но уже в 2000-е на алтарь «стратегического партнёрства» с ЕС были положены весомые интересы нашей страны. Россия не стала должным образом конфликтовать по вопросу о дискриминации русских в Прибалтике. Мы допустили в соседние страны вредоносную антироссийскую программу «Восточное партнёрство». Россия закрыла глаза на многие негативные для нашей страны последствия расширения ЕС…

В ответ мы получили серию враждебных действий ЕС на пространстве бывшего СССР, включая госпереворот на Украине, но и его полностью не отвергли, признали порождённые им правительства в Киеве. А подвешенное на долгие и очень тяжёлые для жителей Донбасса годы признание их самоопределения? Это ведь тоже дань отношениям с ЕС!

Сегодня Россия волей-неволей встаёт на верный путь развития отношений с европейскими странами на двустороннем уровне. Брюссель будет этому препятствовать. Конфликт между национальными интересами европейцев и противоречащими им ограничениями на сотрудничество с Россией будет работать против Брюсселя.

Главный наш выигрыш от состоявшейся расстановки всех точек над i заключается в том, что дальше, надеюсь, недальновидной оглядки на ЕС в нашей внешней политике не будет. Министр Лавров правильно ставит вопрос: возврат к диалогу с ЕС возможен только на основе равноправия.