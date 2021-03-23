Киев, , 13:27 — REGNUM Обострение отношений между Россией и США невыгодно Киеву. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он прокомментировал ситуацию вокруг резких высказываний американского президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Байден, пояснил Климкин, намного сузил пространство для официальных переговоров. В таком случае растёт вероятность, что переговоры двух лидеров перейдут на неформальный уровень.

«И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдётся», — сказал экс-глава украинской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Российский лидер в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил пообщаться онлайн в ближайшие дни.

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