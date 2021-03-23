Саратов, , 13:38 — REGNUM В Саратовской области проанализируют жалобы населения на рост коммунальных платежей за отопление. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев.

Как сообщает 23 марта пресс-служба главы области, перед руководством министерства строительства и ЖКХ, госжилинспекции, комитета по регулированию тарифов, муниципалитетов поставлена задача проанализировать жалобы от жителей региона на рост коммунальных платежей за отопление, выставленных теплоснабжающими организациями. Разобраться и принять соответствующие меры поручено по каждому случаю, уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, жители Саратова пожаловались, что в марте 2021 года им поступила платежка на оплату за тепло в феврале, в которой стоимость услуги повышена в два раза и составила 3 тыс. рублей. Горожане сообщили также, что обращались с заявлением в ПАО «Т Плюс» о перерасчете за тепло, так как в феврале им несколько дней не оказывалась услуга по теплоснабжению.

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