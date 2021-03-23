Красноярск, , 13:27 — REGNUM Первые электробусы с динамической зарядкой пришли в Красноярск, сообщили ИА REGNUM 23 марта в администрации города.

Новые машины «Авангард» пополнили городской троллейбусный парк. Шесть электробусов проходят процедуру постановки на учёт. Всего в Красноярск в рамках нацпроекта должно поступить 24 машины.

Электробусы с динамической зарядкой или троллейбусы с увеличенным автономным ходом являются транспортом нового поколения. Главное преимущество — автономный ход до 20 км. Это позволяет проложить троллейбусные маршруты там, где нет контактной сети. Кроме того, машины являются низкопольными. Имеется пандус для маломобильных пассажиров, кнопки вызова экипажа для посадки или высадки инвалидов.

Троллейбусы оборудованы камерами видеонаблюдения, мониторами для информирования пассажиров и USB-портами для зарядки гаджетов. Салон, в котором есть Wi-fi, рассчитан на 90 человек.

Новые машины приобретаются благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на условиях лизинга со скидкой 60% от стоимости.

Планируется, что электробусы выйдут на новый маршрут №6 (Железнодорожный вокзал — Предмостная площадь) во второй половине апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году планируют обновить все поезда на Кольцевой линии метро.

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