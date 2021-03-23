Москва, , 13:27 — REGNUM Иммунитет, предсуществующий к аденовирусам, не оказывает влияние на формирование иммунного ответа после вакцинации на основе аденовирусных векторов. Об этом журналистам заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов», — сказал Гинцбург.

По его словам, специалистами была доказана «возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», вследствие чего повторная вакцинация препаратом «Спутник V» «не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация».