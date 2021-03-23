Новосибирск, , 13:26 — REGNUM В Новосибирской области на каникулы отправились 65% школьников. Остальные ученики будут уходить на каникулы постепенно. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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Напомним, что во многих новосибирских школах каникулы начались накануне, 22 марта и продлятся до 28 марта, включительно.

При этом, по данным издания «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области, на дистанционное обучение переведено 14 классов в связи тем, что у 28 школьников и 17 учителей выявлен коронавирус. В детских садах 14 заразившихся — пять детей и девять работников. В учреждениях среднего специального образования — шесть учащихся и восемь педагогов, в вузах — 34 студента и 12 человек из преподавательского состава.

Из-за ОРВИ полностью закрыты три детских сада и частично 15 школ. На больничном по различным причинам находятся 1658 работников образовательных учреждений.