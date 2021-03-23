Москва, , 13:37 — REGNUM Онлайн-магазин Joom запустил игру среди своих подписчиков в Twitter. Предложение появилось 23 марта в официальном русскоязычном аккаунте сервиса.

https://twitter.com/JoomOfficialRu/status/1374264684505878528

Суть игры состоит в том, что подписчикам нужно написать указанное начало фразы, а система Т9 «предугадает» дальнейшие слова. Игра уже собрала несколько сотен публикаций с упоминанием бренда, благодаря чему он попал в раздел «актуальное» русскоязычного Twitter. Помимо рядовых пользователей в игре приняли участие и известные компании — например, телеканал MTV Russia.

ИА REGNUM напоминает, что Joom — международная электронная торговая площадка и одноимённое приложение для покупки товаров из Китая, Японии и Южной Кореи. Компания занимает второе (после AliExpress) место среди российских интернет-компаний, доставляющих товары из Китая.

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