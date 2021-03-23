Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путем зафиксировали 812 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 марта в федеральном оперштабе. Это на 53 случая меньше, чем было выявлено сутками ранее, и на 69 случаев меньше, чем двое суток тому назад.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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На фоне продолжающегося снижения количества новых заражений коронавирусом смертность от COVID-19 в Петербурге опять пошла в рост. Впрочем, существенно она и не снижалась. За минувшие сутки констатировали еще 42 летальных исхода от этой болезни в Петербурге. Это на семь смертей больше, чем в предшествующие сутки, но на десять случаев меньше месячного пика смертности, отмеченного 10 марта.

«В целом тенденция к снижению распространения инфекции сохраняется, но темпы замедлились», — заявили 22 марта в Смольном.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 388 657 случаев заражения коронавирусом. Из числа тех, кто заболел, выздоровели 339 163 человека, в том числе 1363 человека выписаны за последние сутки.

Жертвами ковида в Петербурге стали 11 994 человека — это только те, для кого COVID-19 признан основной причиной смерти. Во многих случаях он признаётся сопутствующей, но не основной причиной летального исхода.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 150 человек. Общее количество ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 за весь период эпидемии в Петербурге на 21 марта составляло 7,7 млн тестов.

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