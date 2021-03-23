Ярославль, 23 марта 2021, 13:25 — REGNUM В Ярославле лидер сообщества «Дорогие Ярославля» Темур Абдуллаев направил в ГИБДД запрос с требованием закрыть для движения Яковлевский проезд. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».
В последние дни состояние проезда таково, что машины там в буквальном смысле тонут. Некоторым автомобилям после попадания в заполненные водой ямы требуется эвакуация.
Корреспондент ИА REGNUM обратился с вопросом о ремонте дороги в мэрию города. Как сообщают городские власти, ответственность за проезд лежит не на них.
Возможно, ясность в вопрос о ситуации с опасной дорогой внесёт Госавтоинспекция.
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