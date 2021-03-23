Ярославль, 23 марта, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Ярославле лидер сообщества «Дорогие Ярославля» Темур Абдуллаев направил в ГИБДД запрос с требованием закрыть для движения Яковлевский проезд. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Тарас Сидорин, группа «Дороги Ярославля» в Facebook Яковлевский проезд в Ярославле

В последние дни состояние проезда таково, что машины там в буквальном смысле тонут. Некоторым автомобилям после попадания в заполненные водой ямы требуется эвакуация.

«После перекрытия проспекта Машиностроителей водители начали использовать другие дороги для объезда, но не у всех это получается, что мы и видим на фото. Яковлевский проезд никогда не был идеалом дороги и теперь жители микрорайона встали перед очень сложным выбором. Пешком или вот так», — написал Темур Абдуллаев.

Корреспондент ИА REGNUM обратился с вопросом о ремонте дороги в мэрию города. Как сообщают городские власти, ответственность за проезд лежит не на них.

«Дорога находится в Ярославском муниципальном районе», — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Возможно, ясность в вопрос о ситуации с опасной дорогой внесёт Госавтоинспекция.