Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве и Московской области устанавливают зеркала на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 23 марта сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

На станциях Славянский бульвар и Фили первого диаметра зеркала уже установлены, и в пресс-службе предлагают пассажирам любоваться собой:

«Это очень удобно — можно поправить прическу или сделать селфи до выхода в город».

До конца марта зеркала появятся ещё на 14 станциях. Местами их размещения станут Долгопрудная, Новодачная, Сетунь, Сколково и Баковка первого диаметра, а также Нахабино, Опалиха, Пенягино, Волоколамская, Стрешнево, Новохохловская, Курьяново, Остафьево и Подольск второго диаметра.