23 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 15:08 — REGNUM Стратегия модернизации вооруженных сил Великобритании, опубликованная министерством обороны королевства, согласно которой Россия несёт «величайшую» ядерную и военную угрозу европейской безопасности, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 23 марта в социальной сети Facebook.

Агрессия. Великобритания

«Как они задолбали! Страна, живущая веками за счёт порабощенных народов, пытается что-то там «объявлять»!» — отметила Валерия Я.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены такой оценкой России со стороны Великобритании. Люди уверены, что российская угроза стала уже заезженной пластинкой, в которую уже никто не верит.

«Тоже мне новость. Сколько живу, мы всё время у них враги. Приелось», — поделился своим мнением Ivan B.

Некоторые комментаторы считают, что если Великобритания начнёт какие-либо агрессивные движения в сторону России, то наша страна действительно станет для королевства серьёзнейшей угрозой.

«Ещё одним не сидится на попе ровно. Пожелаем им здоровья… Говорю это без шутки, без какой-либо иронии», — написал Oleg M.

Часть людей выразила мнение, согласно которому Великобритания не представляет никакого интереса для Российской Федерации. Более того, в случае конфликта хватит лишь малой части вооружения России, чтобы стереть остров с лица земли.

«Кому они на фиг нужны-то? Бесит их название — Британия великая. В заблуждение вводит. Маленькие острова это, а не огромная Россия. Немного ракет на них хватит», — пишет Слава И.

Британская атомная ракетная подводная лодка Defenceimagery.mod.uk

Ряд граждан указали на то, что правительство Британии совершенно забыло, что оно больше не имеет колоний и не может больше диктовать условий, как раньше.

«Это что ещё за интересы Британии в Европе и в Средиземноморье? Сейчас 21-й век и Англия обычный остров, а не колониальная владычица морей — Британская империя. Что-то они там сильное курят», — считает Vadim B.

Отдельные комментаторы предложили руководству Российской Федерации зеркально объявить Великобританию угрозой. Более того, история помнит прецеденты того, как Британия нападала на Россию.

«Давайте объявим Британию угрозой. Они уже очень давно мутят против нас. За императора Павла I ещё не ответили», — поделился своим мнением Mikhail A.

Напомним, 22 марта министерство обороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил королевства, в которой говорится, что Россия несёт «величайшую» ядерную и военную угрозу европейской безопасности.