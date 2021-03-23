Москва, , 13:23 — REGNUM Работу Счетной палаты осудят президент России Владимир Путин и глава ведомства Алексей Кудрин. Об этом 23 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, 23 марта глава государства работает в Кремле. Песков отметил, что собеседники обсудят работу Счетной палаты по итогам 2020 года.

«Президент регулярно проводит такие встречи и интересуется работой Счетной палаты», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также проведет непубличные встречи и один международный разговор.

Ранее Алексей Кудрин и Владимир Путин обсуждали работу Счетной палаты в августе 2020 года.