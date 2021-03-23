Ставрополь, , 13:22 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поделился информацией о своем состоянии после прививки от коронавируса. По его словам, которые он подтвердил фотографией страницы с результатами исследования, уровень антител продолжает оставаться высоким.

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«После новогодних праздников сделал прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины. Теперь слежу за уровнем антител. Анализ подтвердил, что снижения нет. Иммунитет хороший», — написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.

Как сообщили в минздраве Ставрополья, к 23 марта в регионе привиты от коронавируса 90 503 человека. Из них вторым компонентом вакцины привиты уже 61 580 ставропольчан. В вакцинации участвовали в том числе более 43 тыс. жителей старше 60 лет.