Париж, , 13:22 — REGNUM Представительский центр Донецкой Народной Республики (ДНР) в Марселе прекратил свою работу. Решение о закрытии организации принял суд города Экс-ан-Прованс. Об этом 23 марта сообщил глава центра Юбер Файяр.

«Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр», — заявил в беседе с ТАСС Файяр.

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Как сообщало ИА REGNUM, представительский центр Донецкой Народной Республики во Франции открылся в сентябре 2017 года. Он стал пятым по счёту в странах Европейского союза после Греции, Италии, Финляндии и Чехии. На церемонии открытия и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова подчеркнула огромную важность этого события.

Представительство возглавил муниципальный советник при мэрии Марселя, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон, бывший региональный советник Прованса Жераль-Юбер Файяр. Заявлялось, что центр будет способствовать укреплению международного имиджа ДНР, расширению экономических и социокультурных связей Франции и ДНР.