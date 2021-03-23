Варшава, , 13:20 — REGNUM Министр образования Польши Племыслав Чарнек назвал предполагаемую дату возвращения очного обучения в школах страны. Об этом он сообщил 23 марта в эфире Polskie Radio 24.

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«Дети вернутся в школы, как только количество заражений опустится до такого уровня, когда станет ясно, что самое страшное в третьей волне пандемии осталось позади. Мы полагаем, что это произойдет примерно через три недели — к 12 апреля», — указал Чарнек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении новых санитарных ограничений на территории всей страны, которые будут действовать с 20 марта по 9 апреля.

Помимо полного перевода обучения всех школ в республике на дистанционное обучение, в Польше в этот период прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты.