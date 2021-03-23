Москва, , 13:21 — REGNUM Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал информацию о самых популярных социальных сетях среди российских пользователей. Информация появилась 22 марта на сайте ФОМ.

Социальные сети Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По данным фонда, среди мессенджеров лидирует приложение WhatsApp, им пользуется половина опрошенных, на втором и третьем месте — Telegram (22%) и Viber (10%). Самыми популярными соцсетями у россиян стали «ВКонтакте» и «Одноклассники» (38% и 29% соответственно).

Отметим, что сервисом Instagram в России пользуется почти такое же количество человек, как и «Одноклассниками» (28%). А вот западные социальные сети не так популярны: TikTok, Facebook и Twitter пользуются 15, 14% и 6% соответственно.

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