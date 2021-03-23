Москва, 23 марта, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал информацию о самых популярных социальных сетях среди российских пользователей. Информация появилась 22 марта на сайте ФОМ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

По данным фонда, среди мессенджеров лидирует приложение WhatsApp, им пользуется половина опрошенных, на втором и третьем месте — Telegram (22%) и Viber (10%). Самыми популярными соцсетями у россиян стали «ВКонтакте» и «Одноклассники» (38% и 29% соответственно).

Отметим, что сервисом Instagram в России пользуется почти такое же количество человек, как и «Одноклассниками» (28%). А вот западные социальные сети не так популярны: TikTok, Facebook и Twitter пользуются 15, 14% и 6% соответственно.