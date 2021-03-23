Москва, , 13:19 — REGNUM Отсутствие отношений между Россией и Евросоюзом объясняется их заморозкой со стороны официального Брюсселя. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнером просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель-Москва», — сказал Песков.

Он напомнил, что ранее Россия и ЕС развивали отношения по ряду направлений, однако все они «были прерваны по решению Брюсселя».

При этом Песков подчеркнул, что Россия надеется на продолжение двустороннего диалога между РФ и странами Евросоюза.