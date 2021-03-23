Новосибирск, , 13:19 — REGNUM В новосибирском городе Обь сегодня днём, 23 марта, снежная глыба с жилого дома №8 по улице ЖКО аэропорта упала на голову 70-летней женщине. Она доставлена в больницу.

По данным редакции «Вести Новосибирск», обслуживанием дома занимается «УК ТехСтрой».

«Управляющей компании ещё 11 марта было выписано предписание убрать снег. Снег не убрали. Сегодня утром был составлен протокол», — сообщила СМИ заместитель главы администрации Оби Ольга Корчагина.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.