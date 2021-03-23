Москва, 23 марта, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о так называемой «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Платить пошлину не придется.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гаражи

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии обратили внимание на то, что огромное количество гаражей по стране существует полуофициально: они не оформлены, их владельцы не защищены, они не могут распорядиться ими по своему усмотрению (продать, передать по наследству и так далее).

Амнистия будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года.

Законом устанавливается механизм упрощенного оформления прав как на гаражи, так и на земельные участки, на которых они расположены. И это их право, но не обязанность граждан, указали в Госдуме.

Гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 30 декабря 2004 г.), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это, в том числе, касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно и на земельный участок, и на сам гараж — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок. Гражданам не придется оплачивать госпошлину.

С предложением объявить в России «гаражную амнистию» выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» в ходе отчета главы правительства РФ в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин инициативу поддержал и рассказал, как сам пострадал от отсутствия «гаражной амнистии».