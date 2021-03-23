Москва, , 13:18 — REGNUM Кремль надеется, что в Брюсселе возобладает воля на диалог Евросоюза с Россией, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы глубоко убеждены, что, несмотря ни на что, развитие отношений между Россией и странами-членами ЕС на двусторонней основе и между Россией и Брюсселем как ЕС отвечает интересам как россиян, так и европейцев», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что рано или поздно «такая политическая воля все-таки пробьется через глухую стену непонимания» которая сейчас наблюдается в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз воспринимает Россию как чужака, и эта предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения. По его словам, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». При этом российский министр подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать проблемы, когда это отвечает в том числе и интересам Москвы, «мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде».

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